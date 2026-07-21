Calciomercato
Kean-Fenerbahce, non ci sono conferme: l'attaccante non è stato proposto
FirenzeViola.it
Non risultano iniziative per offrire l'attaccante a club europei: le indiscrezioni delle ultime ore vengono escluse da fonti vicine alla Fiorentina
Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, non trovano conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore secondo cui Moise Kean sarebbe stato proposto a diversi club europei, tra cui il Fenerbahçe. Da quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, tale ricostruzione non corrisponde al vero e viene esclusa in maniera netta da fonti vicine alla Fiorentina. Allo stato attuale, dunque, non risultano iniziative volte a offrire l'attaccante viola a società estere, smentendo così le voci che si erano diffuse sul mercato del centravanti.
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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Copertina
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