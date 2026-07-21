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Kean-Fenerbahce, non ci sono conferme: l'attaccante non è stato proposto

Kean-Fenerbahce, non ci sono conferme: l'attaccante non è stato propostoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:40Primo Piano
di Andrea Giannattasio
Non risultano iniziative per offrire l'attaccante a club europei: le indiscrezioni delle ultime ore vengono escluse da fonti vicine alla Fiorentina

Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, non trovano conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore secondo cui Moise Kean sarebbe stato proposto a diversi club europei, tra cui il Fenerbahçe. Da quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, tale ricostruzione non corrisponde al vero e viene esclusa in maniera netta da fonti vicine alla Fiorentina. Allo stato attuale, dunque, non risultano iniziative volte a offrire l'attaccante viola a società estere, smentendo così le voci che si erano diffuse sul mercato del centravanti.