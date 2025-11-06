Doppietta dopo l'infortunio: Barzagli jr rientra col botto con l'Under 16 viola

Mattia Barzagli torna dall'infortunio e timbra subito con la Fiorentina Under 16. Il figlio dell'ex difensore della Juventus, rientrante nel weekend da un problema fisico che l'aveva tenuto recentemente fuori dal campo, è tornato sul campo pochi giorni fa per il match che i suoi compagni hanno pareggiato per 4-4 contro la Roma al Viola Park, condendo il rientro con una bella doppietta.

Questo il video: