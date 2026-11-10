Dal Portogallo: la Fiorentina studia il riscatto di Gonçalves senza condizioni
La Fiorentina studia il riscatto di Pedro Gonçalves. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club viola avrebbe intenzione di trattenere a titolo definitivo l'attaccante classe 1998, anche nel caso in cui non dovessero essere raggiunti tutti i parametri previsti per far scattare l'obbligo di riscatto. Una volontà che dipenderà soprattutto dal rendimento del giocatore, che nelle ultime settimane ha iniziato a guadagnare spazio e consensi, fino a conquistarsi una maglia da titolare nella sfida contro la Juventus.
L'operazione con lo Sporting è stata impostata la scorsa estate sulla base di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni. L'acquisto diventerebbe obbligatorio al verificarsi di due condizioni: la presenza di Pedro Gonçalves, per almeno 45 minuti, in almeno la metà delle partite ufficiali della Fiorentina e la qualificazione della squadra alle competizioni europee. Quest'ultimo traguardo, alla luce del quindicesimo posto in classifica dopo undici giornate, appare al momento particolarmente complicato.
Nonostante le difficoltà in classifica, la dirigenza viola sarebbe dunque orientata a valutare comunque il riscatto. Una prospettiva che testimonia la fiducia riposta nel giocatore, arrivato a Firenze nell'ultimo giorno del mercato estivo e ancora sotto contratto con lo Sporting fino al giugno 2030.
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