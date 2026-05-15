Grosso-Fiorentina? Il tecnico: "Se arriverà qualcosa di bello valuterò con la proprietà"

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Ospite di Sky Calcio Unplugged, format in onda sui canali dell'emittente satellitare, Fabio Grosso è tornato a parlare del suo futuro. Il tecnico del Sassuolo è stato accostato a tante squadre per la prossima stagione, tra cui la Fiorentina, e non ha chiuso a un possibile addio ai neroverdi: "Non guardo mai tanto lontano, sono contento di tutte le sfide che ho accettato. Ora sono focalizzato e mi sto godendo ciò che stiamo facendo. Sono ambizioso ma non arrivista, non voglio bruciare i tempi. Se arriverà qualcosa di bello lo valuterò con la proprietà, a cui sono grato. Sono molto grato all'ad Carnevali, è un professionista di altissimo livello. Per ora ci godiamo quanto di buono abbiamo fatto insieme. L'obiettivo è finire nel migliore dei modi".

Così invece Grosso ha parlato della sua filosofia da allenatore: "L'importante è avere idee chiare e crederci fortemente. Devi saperle portare avanti anche durante le difficoltà. Mi piace proporre un calcio offensivo e coraggioso ma poi devi capire contro quali squadre ti scontri e riconoscere ciò che serve. Mi piace dare tante info ai ragazzi e lasciargli la libertà di scegliere. È importante creare una squadra al cui interno ci sono tanti caratteri, che mi piace rispettare. Quando sei dentro devi togliere l'ego per metterti a disposizione. Dico ai ragazzi di essere forti nei momenti difficili per aprire le ali quando le cose tornano nel verso giusto".