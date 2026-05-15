Ufficiale Ecco l'annuncio: risolto il contratto che legava Stefano Pioli alla Fiorentina

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L'avevamo anticipato su queste pagine, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Stefano Pioli ha risolto il suo contratto che lo legava alla Fiorentina. A darne l'annuncio è stata la stessa società viola, con il seguente comunicato che decreta la separazione a tutti gli effetti dall'ex allenatore della Prima Squadra:

"ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff. L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale".