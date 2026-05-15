Il VAR di Palace-Fiorentina salta il Mondiale: è stato accusato di tre reati

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Caso giudiziario che s'intreccia con l'avventura della Fiorentina in Conference League. L'addetto VAR della partita d'andata tra Fiorentina e Crystal Palace, Rob Dieperink, nei giorni successivi alla partita è stato accusato di tre reati, tra i quali figura la violenza sessuale su minore. L'olandese è stato poi interrogato e infine le accuse caddero per mancanza di prove. Nonostante ciò il caso gli è costato la presenza al Mondiale di questa estate.