FirenzeViola Primavera, il quadro delle Finals: Fiorentina già in semifinale, le possibili avversarie

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Sono stati definiti gli accoppiamenti delle finali scudetto del campionato Primavera, anche quest'anno in programma al Viola Park. Domani si gioca l'ultima giornata della regular season e la Fiorentina è attualmente in testa con un punto di vantaggio sul Parma. Entrambe saranno in campo alle ore 13, i viola in casa del Lecce e i ducali in quella del Monza. In caso di vittoria (o comunque di chiusura al primo posto dopo i novanta minuti finali), la squadra di Galloppa - già certa almeno del secondo posto - giocherà la semifinale scudetto domenica 24 maggio con la vincente di Roma-Bologna; mentre in caso di secondo posto alla fine dei match di domani i viola giocherebbero lunedì 25 maggio contro la vincente di Cesena-Inter, l'altro quarto di questa fase finale.

Per la cronaca, la finalissima per il Tricolore - esattamente dove si fermarono i ragazzi di Galloppa un anno fa, sconfitti dall'Inter - si disputerà giovedì 28 maggio, sempre al centro sportivo di Bagno a Ripoli.