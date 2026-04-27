Dalla Primavera Femminile ai più piccoli: i risultati del settore giovanile viola

Oggi alle 17:18Giovanili
di Redazione FV

Come di consueto, la Fiorentina ha pubblicato sul suo sito ufficiale un recap dei risultati di settore giovanile e scuola calcio in merito alle gare dell'ultimo fine settimana, quello del 25 e 26 aprile. Ecco tabellini e marcatori di ogni sfida:

PRIMAVERA FEMMINILE: Brescia – Fiorentina 1 – 12

Marcatrici: Benedettini, Pieri, Baccaro (5), Andreoni (2), Miraldi (2), Sarti

UNDER 17: Fiorentina – Bari 1 – 0

Marcatori: Lucci

UNDER 17 FEMMINILE: Fiorentina – Cesena 4 – 2

Marcatrici: Faggioli, Lombardi, Mazzei, Braschi

UNDER 15: Fiorentina – Carrarese 5 – 1 (TEST MATCH)

Marcatori: Sorbini (2), Carpita, Pistone, Di Sario

UNDER 14: Sassuolo – Fiorentina 1 – 1

Marcatore: Remorini

UNDER 14 FEMMINILE: Zenith Prato – Fiorentina 0 – 1

UNDER 12: Torneo “Casal di Principe” – 2° Classificati

UNDER 11: Memorial “Gallo” – 1° Classificati

UNDER 10: Torneo “Motions Cup” – 4° Classificati

UNDER 9: Torneo “Prato Cup” – 4° Classificati

UNDER 8: Memorial “Tanturli” – 2° Classificati