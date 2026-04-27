Il rinnovo di Dodo in stallo, Il Messaggero: "Ci pensa la Roma di Gasp"

Il rinnovo di Dodo in stallo, Il Messaggero: "Ci pensa la Roma di Gasp"FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:44Primo Piano
di Redazione FV

L’edizione odierna de Il Messaggero riporta un’interessante voce di mercato. Secondo il quotidiano romano, tra i nomi valutati da Frederic Massara e Gian Piero Gasperini alla Roma, c’è Dodo. Il terzino andrà in scadenza con la Fiorentina nel giugno del 2027 e non ha ancora raggiunto un accordo con la società viola per il rinnovo, situazione che - si legge - si trascina già dalla scorsa stagione. I capitolini ci pensano come eventuale rinforzo per la fascia destra. 