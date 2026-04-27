La Fiorentina Primavera torna in testa: battuto il Monza 3-1 al Viola Park

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La Fiorentina Primavera batte per 3-1 il Monza e torna in testa alla classifica del campionato. Al Viola Park la squadra di Galloppa vince nella 35a giornata contro i brianzoli che non hanno più niente da chiedere alla propria stagione, rispondendo così ai successi di Cesena e Parma e rimettendosi un punto sopra a entrambe. A decidere la sfida di oggi sono i gol di Puzzoli su rigore, Trapani e Kone, che firmano un'altra vittoria viola.