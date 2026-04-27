Restyling Franchi, Funaro: "Giornata importante, dalla Fiorentina segnale positivo"

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Con queste parole, in una nota stampa diffusa dal Comune di Firenze, la sindaca Sara Funaro commenta la conferma della manifestazione d’interesse da parte di ACF Fiorentina in merito al completamento degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Franchi: "Questa è una giornata importante. La conferma di manifestazione di interesse presentata da ACF Fiorentina, rappresenta un segnale positivo per proseguire nel percorso finalizzato a consentire il completamento degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Franchi.

Da quando mi sono insediata ho lavorato per costruire un dialogo costante e costruttivo, nell’interesse comune della città e della squadra: avere uno stadio riqualificato e mantenere un rapporto di collaborazione e armonia. Le interlocuzioni con la società e i suoi dirigenti sono sempre andate avanti in modo continuo e positivo e continueranno in maniera strutturata e formale. Adesso si apre la fase degli approfondimenti come previsto da norme, che l’amministrazione, come sempre, porta avanti sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che sotto gli aspetti applicativi.

Questo è un primo passo significativo di un percorso che con serietà e responsabilità vede il coinvolgimento di tutte le parti. Desidero ringraziare il presidente Commisso e il direttore generale Ferrari per il dialogo e il confronto costante avuto e che continuiamo ad avere nell'interesse comune di Firenze e della Fiorentina".