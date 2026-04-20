Live Lecce-Fiorentina 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

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22.48 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.46 - Un punto utilissimo per la salvezza ma un'altra prestazione pessima dal punto di vista del gioco per la Fiorentina. Stavolta l'unico lampo del match non basta per i 3 punti ma certamente la permanenza in Serie A è sempre più vicina.

90' +5' - E FINISCE QUI! 1-1 tra Lecce e Fiorentina al Via del Mare. Al gol nel primo tempo di Harrison ha risposto Tiago Gabriel.

90' +4' - Falcone allontana con i pugni un cross da corner di Mandragora.

90' +1' - Giallo per Solomon che perde un altro pallone e ferma la ripartenza.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Grande giocata di Ranieri che ferma un contropiede pericolosissimo del Lecce e guadagna anche rimessa dal fondo.

87' - Brivido per la Fiorentina ancora da corner, con Pierotti che tocca ma mette fuori.

84' - Cambio nel Lecce: esce Gallo, entra Kaba.

82' - Giallo per Fazzini che commette fallo.

81' - Stulic! Conclusione alta di testa da distanza ravvicinata.

80' - Triplo cambio nella Fiorentina: dentro Brescianini, Fabbian e Fazzini, fuori Fagioli, Ndour e Harrison.

76' - Giallo a Pongracic e anche a De Gea.

75' - Pierotti sbaglia! Ennesima occasione per il Lecce, con il centrocampista che cicca una conclusione a botta sicura.

74' - Ndour a un passo dal gol! Il centrocampista anticipa tutti su corner ma da distanza ravvicinata spara alto.

72' - Giallo per Tiago Gabriel nell'esultanza.

71' - Cross sul primo palo di Gallo da corner che trova Tiago Gabriel: il difensore anticipa Ndour e mette in rete da due passi.

71' - GOL DEL LECCE. SEGNA TIAGO GABRIEL.

70' - De Gea salva su Banda! Tiro a giro angolatissimo dell'esterno del Lecce, ma il portiere viola si allunga e salva ancora la Fiorentina.

68' - Grandissimo rischio di De Gea che per salvare un retropassaggio sbagliato da Pongracic rischia di regalare palla al Lecce. Alla fine si salva il portiere viola.

65' - Ramadani calcia potente da fuori ma non trova la porta. La Fiorentina soffre.

62' - Giallo per Pierotti che protesta per una rimessa.

61' - Il Lecce continua ad essere pericolosissimo sulla destra ma per ora la difesa della Fiorentina tiene.

60' - Cambio nella Fiorentina: fuori Gudmundsson, dentro Solomon.

56' - Triplo cambio nel Lecce: dentro Gandelman, Stulic e Banda, fuori N'Dri, Cheddira e Ngom

54' - Si salva la Fiorentina! Brivido in area con un batti e ribatti a due metri da De Gea salvato da Pongracic.

53' - Due cross pericolosi di N'Dri, il primo allontanato da Pongracic dopo un rimpallo, il secondo direttamente fuori.

50' - Singolare tentativo di Cheddira che da centrocampo cerca la porta ma trova la bandierina. Palla in fallo laterale.

48' - Un paio di ripartenze sbagliate della Fiorentina, prima con Gudmundsson e poi con Dodo.

45' - SI RIPARTE! Senza cambi da parte dei due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - Si conclude senza ulteriori emozioni il primo tempo: squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina.

45' +4' - Cheddira non arriva su un cross pericoloso di N'Dri.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

45' - Ngom fallisce una buona occasione propiziata dall'ennesimo errore di Gudmundsson. Partita terrificante dell'islandese fin qui.

44' - Ci prova Mandragora di testa su cross di Balbo, ma la conclusione è debole e facile preda di Falcone.

40' - Gioco fermo per una botta presa da Ngom sui cartelloni dopo una piccola spinta di Fagioli. Dopo qualche istante il calciatore del Lecce si rialza.

38' - Piccoli a un passo dal gol! Recupero palla di Fagioli che lancia il contropiede, il pallone arriva a Dodo che mette in mezzo e Piccoli in spaccata tocca troppo poco: palla fuori di un niente.

35' - Mandragora provvidenziale su un cross dalla destra: anticipa tutti e prende fallo a due passi da De Gea.

30' - Una perla di Harrison sblocca Lecce-Fiorentina! Piccoli fa una grande sponda di testa, Mandragora allarga per l'esterno inglese che calcia con il mancino a giro e trova l'angolino: Fiorentina in vantaggio a Lecce!

30' - GOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA HARRISON!

29' - Mandragora! Primo vero squillo della Fiorentina che a furia di rimpalli libera il centrocampista al limite dell'area: mancino a giro sul quale Falcone è attento e para.

26' - Ranieri salva su un cross di Pierotti che aveva superato Ndour in area.

24' - Altro cross, stavolta di Fagioli. Ma il risultato è lo stesso: palla sul fondo.

22' - Buon cross di Ndour dopo una bella uscita palla al piede di Balbo, Piccoli però non capisce il pallone del compagno e non ci arriva.

20' - Cheddira inciampa sul pallone in area dopo un errore in impostazione di Ranieri. Fiorentina francamente inguardabile in questo inizio di partita.

19' - Per ora sembra in grado di continuare il calciatore portoghese.

18' - Altro stop del gioco per un problema a Veiga.

17' - Fagioli salva sulla linea dopo un colpo di testa lento di Cheddira sul quale De Gea preferisce non intervenire vista la presenza del compagno che allontana.

16' - Difficile per la Fiorentina creare qualcosa perché tutte le volte che troa una buona trama Gudmundsson sbaglia anche i passaggi più semplici.

13' - Il Lecce attacca tanto sulla destra in questo inizio di tempo, Balbo viene saltato da Veiga ma Fagioli è abile a chiudere.

11' - E infatti non ce la fa: cambio per la Fiorentina, entra Balbo al posto di Gosens.

11' - Problemi muscolare per Gosens che richiama lo staff medico in campo. Difficile che il tedesco possa proseguire.

10' - Piccoli non vuole essere da meno e sbaglia uno stop a tu per tu con Falcone. Ma era in posizione di fuorigioco.

9' - Gudmundsson perde palla in un contropiede tre contro tre. Era una buona occasione per la Fiorentina.

8' - Primo tiro da parte del Lecce, con Coulibaly che ci prova con il destro da posizione defilata e trova l'esterno della rete con De Gea in controllo.

5' - Giocata incomprensibile di Gudmundsson che regala palla al Lecce. Per sua fortuna la Fiorentina rientra bene e stoppa il contropiede salentino.

4' - Clima molto caldo al Via del Mare dove i tifosi spingono la propria squadra. La Fiorentina invece prova ad imporre il proprio gioco.

1' - Subito fermi qualche istante per un problema occorso a Ngom, prontamente risolto.

0' - VIA! SI PARTE A LECCE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina oggi in maglia blu. Lecce in giallorosso.

Tutto pronto al Via del Mare per la sfida salvezza che chiude la 33esima giornata di Serie A. Lecce e Fiorentina si affrontano con in palio tre punti vitali per la salvezza, soprattutto per i salentini attualmente al terzultimo posto in classifica. La Viola di Vanoli invece vuole definitivamente tirarsi fuori dalle sabbie mobili e sebbene sia delusa dall'eliminazione in Conference League, vuole proseguire nel suo momento positivo. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli