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Lecce-Fiorentina 0-1: si sblocca Harrison, tiro a giro per il vantaggio!
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Al 28' si sblocca Lecce-Fiorentina e lo fa soprattutto Jack Harrison: palla in verticale su Piccoli che di testa ricicla un buon pallone, Mandragora lo raccoglie e serve Harrison, che entrando in area dal vertice destro dell'area di rigore affila il mancino a giro e pesca il secondo palo. Prima marcatura in viola per l'ex Leeds, che non segnava dall'8 marzo 2025, quando vestiva la maglia dell'Everton.
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