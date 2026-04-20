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Lecce-Fiorentina 0-1: si sblocca Harrison, tiro a giro per il vantaggio!

Lecce-Fiorentina 0-1: si sblocca Harrison, tiro a giro per il vantaggio!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:16Primo Piano
di Redazione FV

Al 28' si sblocca Lecce-Fiorentina e lo fa soprattutto Jack Harrison: palla in verticale su Piccoli che di testa ricicla un buon pallone, Mandragora lo raccoglie e serve Harrison, che entrando in area dal vertice destro dell'area di rigore affila il mancino a giro e pesca il secondo palo. Prima marcatura in viola per l'ex Leeds, che non segnava dall'8 marzo 2025, quando vestiva la maglia dell'Everton.