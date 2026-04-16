Under-18, recupero amaro: la Fiorentina si fa fermare sull'1-1 dal Cagliari al 91'

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Pareggio pieno di rimpianti per la Fiorentina Under-18, che al Viola Park nel recupero della 27a giornata (rinviata in virtù della disputa del Torneo di Viareggio) ha pareggiato per 1-1 con il Cagliari grazie a un gol realizzato da Sanogo all’80’ e al pareggio sardo in pieno recupero, al 91', con un colpo di testa di Doppio. Una gara senza molti spunti quella di Bagno a Ripoli dove dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio la formazione di Capparella (nella foto) ha preso in mano le redini del gioco nel corso della ripresa, riuscendo a trovare a pochi minuti dalla fine il gol del vantaggio.

Nel finale però il pressing sardo è stato premiato, con un traversone dalla sinistra messo in rete da Doppio. In virtù di questo risultsto - il terzo ultile di fila in campionato dopo le vittorie con Milan (5-0) e Cremonese (1-2) - Cianciulli e soci sono saliti a quota 44 punti, restando al 10° posto in classifica a -2 dalla zona playoff.