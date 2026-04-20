FirenzeViola Lecce-Fiorentina 0-1 all'intervallo: Piccoli fallisce il raddoppio da pochi passi

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Partita scorbutica, fallosa, dai ritmi bassi e con tanti errori. Era difficile aspettarsi una serata di gala in occasione di Lecce-Fiorentina, sfida calda per la salvezza che è arrivata all'intervallo sull'1-0 per gli ospiti. Nel primo quarto d'ora da segnalare solo la sostituzione di Robin Gosens, che chiede il cambio dopo dieci minuti per un problema muscolare (al suo posto Balbo). Al 28' si sblocca Lecce-Fiorentina e lo fa soprattutto Jack Harrison: palla in verticale su Piccoli che di testa ricicla un buon pallone, Mandragora lo raccoglie e serve Harrison, che entrando in area dal vertice destro dell'area di rigore affila il mancino a giro e pesca il secondo palo.

Prima marcatura in viola per l'ex Leeds, che non segnava dall'8 marzo 2025, quando vestiva la maglia dell'Everton. Nel finale di tempo qualche brivido in area viola e una super-occasione per Piccoli, che su invito dalla destra di Dodo manca in scivolata l'appuntamento col gol girando a lato da pochi passi.