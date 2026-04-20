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Lecce-Fiorentina 0-0, la partita di Gosens dura 10': il tedesco va ko

Lecce-Fiorentina 0-0, la partita di Gosens dura 10': il tedesco va koFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00Primo Piano
di Redazione FV

All'11' di Lecce-Fiorentina, Robin Gosens alza bandiera bianca: il tedesco, non al meglio da diverse settimane e parso in evidente difficoltà atletica sin dai primi giri del pallone, chiede il cambio per un problema fisico. Prima sostituzione obbligata per Paolo Vanoli, che inserisce al suo posto Luis Balbo, che prende il posto di Gosens come esterno basso a sinistra.