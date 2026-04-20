Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Harrison-Gud sulle fasce, Fagioli ok in regia

Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Harrison-Gud sulle fasce, Fagioli ok in regiaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:38Copertina
di Redazione FV

Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Fiorentina, match in programma al Via del Mare alle 20:45 per il 33° turno di campionato. Paolo Vanoli si schiera col 4-1-4-1 e lascia a sorpresa fuori Solomon, mentre la coppia centrale resta quella con Pongracic e Ranieri. In cabina regia nessun problema per Fagioli, ecco l'undici:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli