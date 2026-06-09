Affiliate Fiorentina: meeting di fine anno al Viola Park con lezioni sul campo

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Il Rocco B. Commisso Viola Park oggi ha accolto 163 rappresentanti delle Società Affiliate alla Fiorentina per un’intensa giornata di formazione in aula e sul campo. Il tradizionale Clinic di fine anno ha avuto inizio con la formazione in aula con approfondimenti sulla preparazione dei portieri, i principi del modello Fiorentina applicati nella categoria esordienti e i lavori individuali delle squadre dall’Under11 all’Under14. Dopo un pranzo all’interno del suggestivo EstraPad, il gruppo di ospiti si è trasferito sugli spalti dello Stadio Davide Astori per assistere alla sessione di allenamento e interagire con i mister in campo, pronti a rispondere a domande e curiosità.

A conclusione del training sul terreno di gioco, K-Sport ha mostrato le metodologie e i dispositivi utili a raccogliere dati sulle prestazioni degli atleti per monitorarne la resa e definire le migliori soluzioni di allenamento sulle specifiche caratteristiche dell’atleta. Questo appuntamento, come ogni anno, si pone a chiusura di una stagione sportiva ricca di spunti e opportunità di crescita per le Società Affiliate, costantemente coinvolte in uno processo di confronto con lo staff della Società viola. Webinar, lezioni in presenza, opportunità di assistere agli allenamenti, materiale formativo e informativo disponibile sul cloud: le possibilità di approfondire e arricchirsi sono tante, grazie ad un programma improntato sul Modello Fiorentina e volto a rendere sempre più intenso e solido il rapporto tra il Club e le sue Affiliate. Lo riporta la Fiorentina sul suo sito ufficiale.