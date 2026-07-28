L'agente di Valentini in volo verso l'Italia: possibili novità a breve
Dopo il mancato trasferimento al Gremio, sfumato nelle scorse settimane, Nicolas Valentini continua ad allenarsi in Argentina in attesa di definire il proprio futuro. Il difensore resta sul mercato e, almeno per il momento, aspetta l'arrivo di una proposta concreta da parte di un club europeo che possa convincere lui e la Fiorentina.
In arrivo il procuratore
Intanto arrivano possibili indizi sul fronte del mercato. Il suo procuratore, Kristian Bereit, è infatti atteso in Italia, come lascia intendere una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram che lo ritrae in partenza dall'aeroporto di Manchester. Un viaggio che potrebbe coincidere con nuovi contatti per cercare una sistemazione al centrale argentino, reduce dalle esperienze con Boca Juniors e Verona. Nelle prossime ore potrebbero quindi arrivare novità sul futuro di Valentini, il cui destino resta ancora tutto da scrivere.
Ecco l'immagine pubblicata nelle storie Instagram dall'agente di Valentini:
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