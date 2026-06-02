Ademi: "Il Viola Park mi ha lasciato senza parole. Voglio diventare un titolare della Primavera"

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Arnis Ademi è arrivato alla Fiorentina col sogno di giocare nel calcio italiano ma per il momento gli infortuni lo hanno frenato

Arnis Ademi, terzino della Fiorentina Primavera campione d'Italia, ha rilasciato un'intervista al noto portale sportivo svizzero Blick: "Il giorno della finale è stato davvero speciale. A cominciare dal fatto che a seguirla sugli spalti c'erano circa 3mila persone e poi ovviamente che siamo riusciti a vincere". Poi parlando della decisione di lasciare lo Young Boys per la Fiorentina: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare nel calcio italiano, perché lo amo. Per questo non ci ho pensato due volte quando ho ricevuto la proposta della Fiorentina".

Ademi vuole diventare un punto fermo della Fiorentina

Una stagione che però non è stata facile per Ademi: "Ho subito un infortunio muscolare al secondo allenamento che facevo in Italia e questi problemi mi hanno tormentato per tutta la seconda parte della stagione". Infatti sono solo due le presenze dello svizzero nella stagione del titolo ma non si è mai pentito della scelta fatta: "Quando sono arrivato qui, sono rimasto senza parole. Non avrei mai immaginato di trovare delle strutture così grandi e moderne". In vista della prossima stagione i piani sono chiari: "Il mio obiettivo è diventare un titolare fisso della Primavera nella prossima stagione, allenarmi regolarmente con la prima squadra e prima o poi avere l'occasione di giocarci e poi di raggiungere la Nazionale maggiore".