Ecco i convocati della Fiorentina per l'Inghilterra: out Balbo e Sohm, c'è Kospo

Ecco i convocati della Fiorentina per l'Inghilterra: out Balbo e Sohm, c'è KospoFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:42Primo Piano
di Redazione FV
La Fiorentina ha diramato la lunga lista dei convocati in vista del ritiro in Inghilterra: in tre restano fuori per motivi di mercato


La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della tournée inglese con un paio di assenze tra i giocatori potenzialmente in esubero. Si tratta di Balbo, di Sohm e di Moreno, che quindi resteranno a Firenze presumibilmente per motivi di mercato. Come anticipato da FirenzeViola ieri invece è stato convocato Eman Kospo e insieme a lui anche il giovane Mazzeo. Ecco la lista completa: 

La lista dei convocati viola per la tournée in Inghilterra.

1. ATTA Arthur Eric Kolawolè, 2003

2. BRESCIANINI Marco, 2000

3. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

4. COMUZZO Pietro, 2005

5. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

6. CROCI Federico, 2010

7. DE GEA QUINTANA David (P), 1990

8. DELI Lapo, 2006

9. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002

10. FABBIAN Giovanni, 2003

11. FAGIOLI Nicolò, 2001

12. FEI Gianmaria (P), 2007

13. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005

14. FORTINI Niccolò, 2006

15. GUDMUNDSSON Albert, 1997

16. JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro, 2005

17. KEAN Moise Bioty, 2000

18. KOŠPO Eman, 2007

19. LEZZERINI Luca (P), 1995

20. MANDRAGORA Rolando, 1997

21. MAZZEO Brando, 2007

22. NDOUR Cher, 2004

23. OULAI Christ Ravinel Inao, 2006

24. PERROTTI Alessandro, 2008

25. PICCOLI Roberto, 2001

26. RANIERI Luca, 1999

ATTIVITÁ INDIVIDUALE

1. PARISI Fabiano, 2000

RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

1. PONGRAČIĆ Marin, 1997