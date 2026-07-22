Social Serie A Women, svelato il calendario della Fiorentina: subito un big match alla prima giornata

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È stato svelato nella giornata di oggi il calendario della Serie A Women Athora 2026/27, il massimo campionato femminile italiano nel quale sarà impagnata anche la Fiorentina di mister Pinones Arce. Stagione che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 26-27 settembre, mentre l’ultima giornata sarà in programma il 15-16 maggio 2027. Venendo alla copertura televisiva, sarà DAZN a trasmettere integralmente il campionato, mentre una partita per ogni turno sarà visibile anche in chiaro sui canali Rai.

Per quanto riguarda la squadra viola, sarà subito big match alla prima giornata: si inizierà infatti con la sfida alle nerazzurre dell'Inter. Altri big match in programma, invece, alla quinta giornata, contro la Juventus, alla settima, contro la Lazio, alla nona contro il Milan, e, infine all'ultima, l'undicesima, contro le campionesse in carica della Roma. Il girone di ritorno, invece, sarà a specchio. La squadra viola quindi, con la sfida alle giallorosse, per poi terminare il campionato contro la squadra nerazzurra dell'Inter.

Di seguito il calendario completo della Serie A Women: