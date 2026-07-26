Benedetta Orsi: "Abbiamo lavorato tanto, con le amichevoli metteremo il lavoro in pratica"

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La calciatrice della Fiorentina Femminile, Benedetta Orsi, ha parlato al sito ufficiale viola a chiusura del ritiro precampionato a Sansepolcro: "Abbiamo concluso questi 10 giorni a Sansepolcro, lavorando tanto. Abbiamo gettato le basi sulle basi, ora ci prendiamo due giorni liberi per riposare per poi ripartire. Ora abbiamo tante amichevoli ma penso sia la cosa migliore per una giocatrice per provare a mettere benzina sulle gambe e provare quello per cui ci si sta preparando ora.

Poi si ripartirà con la Women Cup e campionato. Il fatto che il gruppo sia più o meno lo stesso è positivo perché ci si conosce e non c'è bisogno di un periodo di adattamento. Sicuramente dobbiamo ricordarci quello che possiaimo essere e prendere spunto dai momenti di difficioltà passati per non ripeterlo".