Ufficiale Agnese Bonfantini passa al Como 1907: c'è il comunicato

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La notizia era già nell'aria, Agnese Bonfantini era sempre più vicina al Como 1907 Femminile, e così è stato: l'attaccante ormai ex Fiorentina - che non era neppure partita per il ritiro di Sansepolcro - è stata annunciata dalla formazione lariana.

Di seguito, il comunicato: "Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio di Agnese Bonfantini, con il club che continua a rafforzare la sua squadra in preparazione ad una storica prima stagione in Serie A Women.

Riconosciuta per la sua velocità, creatività e forza nell’ultimo terzo di campo, Bonfantini porta qualità, esperienza e personalità al Como in vista di uno speciale nuovo capitolo. Il suo arrivo rafforzerà ulteriormente la rosa di Selena Mazzantini in preparazione alla prima stagione del club in Serie A Women".

Ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le sue prime parole da neo comasca: "Sono molto contenta di essere qui, voglio portare la mia esperienza e il mio sorriso. Voglio dare il massimo, voglio rendere speciale questa esperienza. Sono stata sin da subito molto attratta da questo progetto e sento molta fiducia".

Non è però mancato un saluto a Firenze, che la classe 1999 ha affidato ai suoi profili personali. "Grazie Fiorentina per le persone che mi hai fatto conoscere e per le emozioni che mi hai dato", questo il messaggio lasciato su Instagram, e corredato da un carosello di foto che ripercorrono la sua avventura in Toscana.