La Fiorentina Femminile saluta Sansepolcro, il bilancio di Pinones Arce

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La Fiorentina Femminile ha concluso il suo ritiro precampionato a Sansepolcro con un'amichevole in famiglia davanti ai tifosi biturgensi. Ecco il bilancio tracciato dall'allenatore viola Pablo Pinones Arce: "Ci hanno trattato benissimo perciò devo dire grazie a Sansepolcro. Abbiamo potuto lavorare sul campo ma anche fuori, per fare gruppo e squadra. Mi è piaciuto molto, sono stato bene e le giocatrici hanno lavorato benissimo. Ora abbiamo due giorni di riposo poi ricominceremo a lavorare. Sassuolo e poi Inter in calendario tra un mese? Ora riposiamoci poi prepareremo l'amichevole contro la Ternana e da lì voglio vedere in campo quello sul quale abbiamo lavorato in ritiro".

Che Fiorentina sarà quella del Centenario? "Voglio una Fiorentina più fiduciosa nel nostro gioco, in entrambi le fasi, e una squadra che non solo dica di avere voglia di essere protagonista ma che lo faccia vedere sul campo. Abbiamo giocatrici forti ed ora bisogna farlo vedere e voglio una squadra che lotti sempre per questa maglia".