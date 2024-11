TORTELLI, Deluse: meritavamo di più e l'arbitraggio...

FirenzeViola.it

Il capitano della Fiorentina Femminile Alice Tortelli ha così commentato il pareggio per 0-0 delle viola a Napoli: "Sapevamo che giocare qui non sarebbe stato semplice, ma noi meritavamo i tre punti. Dovevamo concretizzare le occasioni che abbiamo creato, ma l’arbitraggio non ha aiutato a tenere calma e con i giusti ritmi la partita. E' andata così ma meritavamo di più. Siamo deluse ma pensiamo già al Milan".