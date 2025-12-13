Pinones Arce: "Vinto a Como controllando la gara. Contento per l'ingresso di Catena"

vedi letture

Pinones Arce, allenatore della Fiorentina Femminile reduce dalla vittoria all'ora di pranzo in casa del Como per 3-1 e arrivato con le sue ragazze al secondo posto in classifica al pari della Juventus ha parlato così nel post gara ai canali ufficiali del club viola: "La partita era difficile contro un Como ben preparato. Sin da subito abbiamo dimostrato di essere venuti qui per fare il nostro calcio e questo ci ha portato a vincere un match controllandolo in maniera molto buona. Sull'ingresso di Catena? Sono molto contento del suo ingresso.

Mi dispiace per Lina Hurtig che si è infortunata ma ho molto piacere nel vedere che chi entra non solo da una mano ma vuole competere per il bene della squadra. Sono molto soddisfatto del risultato ma ancora di più per come stiamo giocando e per come le ragazze hanno preso il cambio nel modo di lavorare. Lo stiamo facendo abbastanza bene e continueremo a svilupparlo".