Vittoria Fiorentina Femminile, Catena: "Ternana combattiva, tre punti di valore"
L'attaccante della Fiorentina Femminile Michela Catena parla della vittoria contro la Ternana nonostante un rigore nel recupero sbagliato poi delle avversarie "Vittoria sofferta, nessuna partita nel campionato è semplice, sapevamo che contro la Ternana sarebbe stata una gara complicata perché giocano combattono fino al 90' e quindi ha ancora più valore questo successo. Il mio ingresso in un momento difficile? Ero serena, volevo giocare e dare una mano alla squadra ma ero tranquilla perché so le mie qualità. Il Como? E' lì con noi in classifica e sarebbe bello finire il 2025 con una vittoria"
