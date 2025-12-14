Sorpasso cercato e ottenuto: la Fiorentina sbanca Como con una gara da applausi

Sorpasso doveva essere e sorpasso è stato, con una gara ben fatta. La Nazione sintetizza così il netto successo della Fiorentina Femminile ottenuto ieri sul campo del Como, dove le ragazze di Pinores-Arce si sono imposte per 3-1 prendendosi il secondo posto della classifica a pari merito con la Juventus. Anche se erano state le padrone di casa a portarsi in vantaggio con Chidiac, brava a girare in porta sugli sviluppi di un corner, le viola non hanno mollato e hanno anzi sfoderato una prestazione da applausi. Pareggio prezioso della Fiorentina in chiusura di primo tempo: Tryggvadottir con un tiro da fuori area. La ripresa è stata di completa marca viola.

Sorpasso perfezionato al minuto 67, con un pallone delizioso della stessa Tryggvadottir che ha messo Catena in condizione di battere a rete per il primo gol in campionato. Poco dopo il definitivo tris. Furba Catena a mettere pressione su Marcussen, che va in confusione totale e realizza il più goffo degli autogol.