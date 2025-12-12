Pinones Arce: "Vorrei una squadra più attenta in difesa e cinica in attacco"

vedi letture

In occasione dell'ultima partita del 2025 la Fiorentina Femminile sfida il Como Women, in una partita che può valere il secondo posto in classifica. Queste sono le parole del Mister Pinones Arce in vista della partita: "Nella partita che abbiamo giocato in Women's Cup, credo sia stato un Como abbastanza organizzato in campo, vedo che stanno facendo bene anche in campionato. E' una squadra che sa dove sono le sue forza. Giocano molto in transizione e ha voglia di lavorare e hanno molta fiducia in loro stesse. In molti mi parlano della classifica, ma non la guardo molto, è troppo presto.

Dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo e pensare una partita alla volta. La cosa che mi dà più tranquillità nel nostro lavoro è che ogni partita, che giochiamo vediamo una Fiorentina sempre migliore e consapevole di quello che vuole e sa fare. Ho visto uno sviluppo della squadra nell'arco del tempo. La mentalità è cambiata, ma ci manca ancora un paio di cose, vorrei una squadra più attenta in difesa e cinica davanti, ma credo che questo possa arrivare".