Fiorentina-Como femminile, alle 12:30 il calcio d'inizio: le formazioni

Oggi alle 11:30Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Alle 12:30 la Fiorentina femminile allenata da Pinones-Arce scende in campo contro il Como per una sfida fondamentale per le posizioni di testa. Allo stadio ‘Ferruccio’ di Seregno e in diretta streaming sulla piattaforma DAZN, le ragazze viola cercano il colpaccio per proseguire nel buon inizio di stagione che attualmente le vede ad un solo punto proprio dal Como secondo in classifica. Queste le scelte ufficiali dell'allenatore svedese per il match:

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi, Van der Zanden, Lombardi, Johansen; Omarsdottir, Severini, Tryggvadottir; Bredgaard, Hurtig, Janogy. Allenatore: Pinones-Arce.