Fiorentina Femminile, Catena: "Doppietta da subentrante? Faccio il mio lavoro"

La calciatrice della Fiorentina Femminile Michela Catena, che a Como è entrata a partita in corso ed ha deciso la partita con una doppietta, ha così commentato al sito ufficiale viola: "Doppietta da subentrante? Faccio solo il mio lavoro. So che quando entro dalla panchina devo dare il massimo perché la squadra ha bisogno, quindi cerco solo di entrare, giocare a calcio e impegnarmi fino all'ultimo".