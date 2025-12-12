Fiorentina Femminile a Como: ecco le convocate di Pinones-Arce

Oggi alle 20:00Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile domani alle 12.30 sarà allo stadio Ferruccio di Seregno per sfidare il Como Women. La truppa viola è già partita per Como e queste sono le giocatrici convocate: Longo, Severini, Janogy, Bredgaard, Catena, Fiskerstrand, Bonfantini, Omarsdottir, Bettineschi, Della Peruta, Curmark, Orsi, Van Der Zanden, Cetinja, Johansen, Wijnants, Woldvik, Tryggvadottir, Lombardi, Hurtig, Filangeri. 