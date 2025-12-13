Fiorentina Femminile, vittoria per 3-1 a Como e Juventus raggiunta al 2° posto

Fiorentina Femminile, vittoria per 3-1 a Como e Juventus raggiunta al 2° posto
Oggi alle 14:45Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile allenata da Pinones Arce vince in casa del Como per 3-1 con una prova di spessore e convincente. Le viola, dopo essere passate in svantaggio al 27' con il gol di Chidiac, hanno saputo reagire prima della fine del primo tempo grazie al gol del pareggio realizzato al 40' da Tryggvadottir.

Nella ripresa poi prima il gol al 65' di Catena, e poi l'autogol di Marcussen al 70', hanno consentito alla Fiorentina di aggiudicarsi i tre punti che di fatto permettono alle giocatrici gigliate di agganciare al secondo posto la Juventus portandosi a soli due punti dal primo posto.