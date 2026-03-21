Serie A Femminile, al via la 17^ giornata: Fiorentina in campo domani contro il Parma
La diciassettesima giornata di Serie A Femminile prende il via oggi con tre partite. Si parte ora, alle 12.30 con Genoa-Juventus: le rossoblu, ultime in classifica, cercheranno la vittoria per agganciare almeno temporaneamente il Parma. Alle 16.15 sarà il turno di Inter-Napoli, mentre alle 18.00 spazio a Lazio-Roma, entrambe sfide decisive per la lotta Scudetto, con le giallorosse al momento a +4 sulle nerazzurre.
Domani poi sarà il turno delle ragazze di Pinones Arce, con la Fiorentina impegnate nella sfida contro Parma al Viola Park alle 12:30. Alle 15.00 toccherà a Ternana-Sassuolo, mentre alle 18.00 chiuderà la giornata Milan-Como.
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