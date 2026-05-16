Primavera Femminile, si ferma ai rigori il percorso in Coppa: passa il Parma
La Primavera Femminile di Mister Gori cade solo ai rigori contro il Parma, anche se la partenza migliore è stata quella delle ragazze che al al 11' vanno subito in vantaggio con la rete di Pieri, che complice l'intervento non perfetto di Gradolone va avanti. 3' dopo ecco il raddoppio viola con Baccaro, che sul cross di Andreoni mette in rete. Il Parma reagisce al 18' con Morelli, che dall'out sinistra calcia e accorcia le distanze. Nella ripresa la pareggia il Parma.
Ancora Morelli, stavolta sugli sviluppi di un corner. All'82esimo ecco la beffa, Parma avanti, rimonta completata con la tripletta di Morelli. Le ragazze viola non mollano e la reazione è immediata al 86' Pieri sulla linea del fuorigioco scappa alla difesa e una volta davanti al portiere lo insacca. Si conclude così nei 90', si va dunque ai tempi supplementari, che terminano senza reti. Si decide tutto ai calci di rigore. Qui la spunta il Parma con Gradolone, che al 14° rigore calciato, considerando entrambe le squadre, ferma la conclusione a De Gregorio e regala così il successo al Parma.
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