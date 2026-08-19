Serata speciale per la Fiorentina Femminile: l'abbraccio di Giuseppe e Catherine Commisso
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La Fiorentina Femminile si sta preparando per la sfida del 23 agosto contro il Sassuolo, allo stadio Curva Fiesole al Viola Park. Il presidente Giuseppe Commisso, la madre Catherine e il direttore generale Alessandro Ferrari hanno voluto dedicare alle ragazze una serata speciale in un locale sul lungarno in zona Firenze Sud. Il presidente ha così potuto conoscere le nuove arrivate e fare l'in bocca al lupo a Pablo Pinones-Arce e alla squadra per la stagione già iniziata con la Coppa.
La squadra femminile è stata sempre seguita con passione dal compianto presidente Rocco ed ora Giuseppe fa altrettanto con lo stesso spirito. Di seguito l'incontro della dirigenza con le ragazze viola.
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Fiorentina Femminile
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Copertina
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Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
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