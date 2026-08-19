Serata speciale per la Fiorentina Femminile: l'abbraccio di Giuseppe e Catherine Commisso

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La Fiorentina Femminile si sta preparando per la sfida del 23 agosto contro il Sassuolo, allo stadio Curva Fiesole al Viola Park. Il presidente Giuseppe Commisso, la madre Catherine e il direttore generale Alessandro Ferrari hanno voluto dedicare alle ragazze una serata speciale in un locale sul lungarno in zona Firenze Sud. Il presidente ha così potuto conoscere le nuove arrivate e fare l'in bocca al lupo a Pablo Pinones-Arce e alla squadra per la stagione già iniziata con la Coppa.

La squadra femminile è stata sempre seguita con passione dal compianto presidente Rocco ed ora Giuseppe fa altrettanto con lo stesso spirito. Di seguito l'incontro della dirigenza con le ragazze viola.