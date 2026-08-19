Torreira, la Fiorentina continua a valutare il ritorno: c’è anche l’Atletico Mineiro

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La Fiorentina continua a valutare il possibile ritorno a Firenze di Lucas Torreira. Il ds viola Fabio Paratici sta cercando di capire i margini di fattibilità dell’operazione e l’eventuale disponibilità del giocatore a tornare in Serie A. Ma, secondo quanto raccolto da TMW, la Fiorentina non è l’unica società interessata a Torreira.

Sul centrocampista si registra infatti la forte concorrenza dell’Atletico Mineiro, pronto a fare uno sforzo importante per assicurarsi il 30enne uruguaiano. Torreira, che in Italia ha vestito anche le maglie di Pescara, Sampdoria e Torino, resta dunque al centro di diverse valutazioni di mercato. La Fiorentina osserva e valuta la possibilità di riportarlo a Firenze, dove aveva lasciato un ottimo ricordo nella sua precedente esperienza.