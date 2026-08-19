Calciomercato Fortini ha rinnovato fino al 2030. Ora il prestito al Torino

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Il terzino della Fiorentina Niccolò Fortini come abbiamo raccontato andrà al Torino in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva (tra prestito oneroso e riscatto) di 10 milioni. Per fare il prestito (con riscatto) il giocatore avrebbe però dovuto rinnovare e in questi minuti lo ha fatto firmando addirittura per 4 anni, ossia fino al 2030, come risulta anche a FirenzeViola.

Segnali di apprezzamento

Segnale che la Fiorentina non è convinta a cederlo e a privarsene del tutto e che, in caso il Torino decida di non riscattarlo, può puntare ancora su di lui. D'altronde i rapporti per il rinnovo si era freddati prima dell'arrivo di Paratici e questo prolungamento addirittura per 4 anni e non per il minimo indispensabile a lasciarlo partire dimostrano l'apprezzamento verso il giocatore che però in questa stagione sarebbe chiuso da Jimenez e Joao Mario, in attesa che si decida il futuro anche di Dodo.