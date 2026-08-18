Fiorentina Femminile, domenica il debutto nella Women’s Cup col Sassuolo

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L’attesa è finita. La Fiorentina Femminile è pronta a dare il via alla nuova stagione e lo farà domenica 23 agosto, alle 18, sul campo dello stadio Curva Fiesole del Viola Park. A inaugurare il percorso delle viola nella Serie A Women’s Cup sarà il Sassuolo, avversario della prima giornata del gruppo B. La sfida è stata ufficialmente programmata alle 18 e sarà trasmessa da Sky Sport e NOW.

Per la squadra guidata da mister Pioñes Arce si tratta del primo appuntamento ufficiale della stagione, con l’obiettivo di partire subito con il piede giusto nella competizione che, dopo il debutto dello scorso anno, è giunta alla sua seconda edizione. Il calendario del girone prevede poi la trasferta contro la Roma e la sfida casalinga con la Ternana Women.

Per la gara contro il Sassuolo sarà possibile acquistare i biglietti fino al calcio d’inizio, fissato per le 18, anche in modalità online sul sito della Fiorentina con prezzi che vanno dai 4€ (cifra ridotta) ai 9€ (somma intera). Una prima occasione, dunque, per vedere all’opera la nuova Fiorentina Femminile e accompagnare le viola nell’esordio stagionale.