Esordio in A Femminile per Mailia: "Inaspettato, grazie per la fiducia"

vedi letture

Debutto in serie A , dopo il rientro dopo un infortunio, per Siria Maila che racconta la sua emozione: "Non me lo aspettavo, ringrazio il tecnico e lo staff ed è stato ancora più bello perché è accaduto nella regione dove sono nata, in Liguria. Sono entrata sul 3-1 e ringrazio per la fiducia il mister, abbiamo avuto tante occasioni però abbiamo anche sofferto ma è andata bene"

La Fiorentina è andata ridosso della Juve, che occupa l'ultimo posto Champions, anche se deve giocare e dunque prossima gara al Viola Park importante: "Noi ci siamo fino alla fine e ci crediamo"