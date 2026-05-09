Alle 15 la Fiorentina Femminile sul campo del Genoa: le formazioni ufficiali
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Alle 15 la Fiorentina Femminile scende in campo a Genova contro le rossoblù dell'ex De La Fuente. Solo la vittoria può dare ancora speranze di Champions, già difficile a -5 (Juventus 35, Napoli - che ha già giocato - 31, Lazio e Fiorentina 30). Ecco le formazioni ufficiali:
Fiorentina Femminile (4-3-3): Fiskerstrand, Faerge, Van Der Zanden, Filangeli, Lombardi; Catena, Curmark, Bredgaard; Bonfantini, Omarsdottir, Eiriksdottir. All. Pinones Arce
Genoa: Forcinella, Cuscheri, Sondergaard, Bahr, Di Criscio, Acuti, Lie Eghdami, Hilaj, Vigilucci, Georgsdottir, Mele. All. De La Fuente
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Fiorentina Femminile
Il "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
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1 Il "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Copertina
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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