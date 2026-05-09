Alle 15 la Fiorentina Femminile sul campo del Genoa: le formazioni ufficiali

Alle 15 la Fiorentina Femminile sul campo del Genoa: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
Oggi alle 14:45Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Alle 15 la Fiorentina Femminile scende in campo a Genova contro le rossoblù dell'ex De La Fuente. Solo la vittoria può dare ancora speranze di Champions, già difficile a -5 (Juventus 35, Napoli - che ha già giocato - 31, Lazio e Fiorentina 30). Ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina Femminile (4-3-3): Fiskerstrand, Faerge, Van Der Zanden, Filangeli, Lombardi; Catena, Curmark, Bredgaard; Bonfantini, Omarsdottir, Eiriksdottir. All. Pinones Arce

Genoa: Forcinella, Cuscheri, Sondergaard, Bahr, Di Criscio, Acuti, Lie Eghdami, Hilaj, Vigilucci, Georgsdottir, Mele. All. De La Fuente