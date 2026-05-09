La Fiorentina Femminile espugna in rimonta il campo del Genoa con brividi finali
La Fiorentina Femminile porta a casa da Genova, sul campo delle rossoblù annullate dalll'ex tecnico viola De La Fuente: la vittoria per 3-2, in rimonta e con un po' di sofferenza finale condanna le avversarie alla retrocessione.
La Fiorentina Femminile Al 10' sblocca la gara il Genoa con Hilaj, al 27' c'è il pareggio di Bredgaard. Al 56' e al 67' le viola ribaltano il Genoa segnando prima il gol del sorpasso in mischia con Van de Zanden poi quello della sicurezza con una bella incornata. All'89 il Genoa rende il finale frizzante segnando il raddoppio con Sondengaard. Le viola sprovano a spegnere ogni velleità delle avversaria con il quarto gol di Bredgaard che però viene annullato. Nel lungo recupero non succede altro e la Fiorentina strappa i tre punti condannando le rossoblù alla retrocessione.
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