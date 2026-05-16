Juventus-Fiorentina, ecco la lista dei convocati viola: ancora fuori Kean
La Fiorentina attraverso una nota ufficiale ha comunicato i convocati di Mister Paolo Vanoli per la trasferta di Torino contro la Juventus valevole per la 37esima giornata di Serie A. Ancora fuori Moise Kean per l'infortunio alla tibia, che dunque lo terrà fuori dalla sfida alla sua ex squadra.
Questa la lista dei convocati:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) FORTINI Niccolò
12) GOSENS Robin Everardus
13) GUDMUNDSSON Albert
14) HARRISON Jack Davi
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
23) SOLOMON Manor
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