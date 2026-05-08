Pinones Arce: "Veniamo da un ottimo risultato. Ci giochiamo tanto"

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Il tecnico della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha parlato ai canali ufficiale del club viola in vista della prossima partita di campionato contro il Genoa. Partita essenziale sia per il Genoa, in cerca dei punti salvezza, sia per la Fiorentina in lotta per la zona Champions League. Queste le parole del mister: "È una partita che vale tanto per entrambe le squadre. Credo che comunque arriviamo da un ottimo risultato della scorsa settimana. Dobbiamo sempre avere questa mentalità, che abbiamo avuto nell'ultima partita.

Nelle ultime partite saranno molto importanti. Abbiamo lavorato bene anche sulla parte fisica. Il Genoa difende abbastanza bene e ripartono in contropiede, lo hanno fatto vedere anche contro di noi. Noi dobbiamo essere più brave a sfruttare le occasioni che riusciamo a creare".