Gori: "Vogliamo fare bene contro il Parma. Il tifo del VP farà la differenza"

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In vista della semifinale di Coppa Italia contro il Parma, il tecnico della Primavera Femminile, Simone Gori ha presentato così questa sfida tanto importante: "È una gara che sentiamo tanto e che stiamo preparando da tanto tempo. Sembrerà assurdo, ma solo almeno un paio di mesi che la stiamo preparando. Ci siamo concentrati tanto su questa partita sotto tutti gli aspetti".

Quanta voglia c'è di fare bene?

"La voglia è tanta, anche dopo gli ottimi risultati degli ultimi mesi. Nell'ultimo periodo di campionato abbiamo perso una sola volta e sono contento del lavoro fatto dallo staff e dalle ragazze".

Ha preparato i calci di rigore. Può essere un'eventualità?

"Magari non ci arriviamo, ma è una partita secca e vanno provati. Stiamo mettendo tutto sul piatto che siano i supplementari o rigori".

Quanto può fare la differenza il sostegno del pubblico?

"Tanto. Il Viola Park negli ultimi mesi è diventato un po' il nostro fortino e la tribuna piena farà la differenza. È una partita importante e le ragazze se la devono godere".