La Fiorentina Femminile chiama a raccolta i tifosi per l'ultima di campionato

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Domenica alle 18 la Fiorentina Femminile giocherà l'ultima gara di campionato anche se l'ultimo obiettivo dell'Europa è ormai sfuggito. La squadra vuole però salutare i tifosi che non l'hanno mai lasciata sola cercando di vincere la Lazio e piazzarsi al quarto posto. Sul sito sono in vendita i biglietti per la gara. Ecco la nota della Fiorentina:

"Ultimo capitolo della Serie A Women 2025/26: allo stadio Curva Fiesole la passerella finale con la Fiorentina Femminile che affronterà la Lazio. Il match inizierà alle ore 18.00, con apertura dei cancelli un'ora e mezza prima del fischio d'inizio e il bar maglia viola pronto a ricevere e rinfrescare i tifosi viola con le loro famiglie. L'occasione è quella per salutare la squadra gigliata, protagonista di un Campionato avvincente e che proverà a piazzarsi al quarto posto, conteso proprio dalle biancocelesti in arrivo al Rocco B.Commisso Viola Park".