Pinones Arce: "Vogliamo chiudere al meglio. Sarà una partita difficile"

Pinones Arce: "Vogliamo chiudere al meglio. Sarà una partita difficile"FirenzeViola.it
Oggi alle 14:15Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha parlato così ai microfoni del club gigliato in vista della partita tra Fiorentina e Lazio, che chiuderà la Serie A Women. Queste le sue parole: "Bisogna sempre chiudere al meglio possibile, cercheremo di preparare la partita al meglio con l'atteggiamento giusto. Sicuramente, l’ultima volta siamo partite con un rigore a favore, ma nonostante ciò è stata una partita difficile.

C'è qualcosa che dobbiamo fare vedere. Io ho sempre la stessa mentalità tutte le settimane e in campo scendono le 11 ragazze che io e il mio staff riteniamo più pronte per la partita. Nel campo ci si guadagna il posto". 