Viola, a inizio settimana prossima vertice di mercato per fare il punto

La Fiorentina sta organizzando le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, all'inizio della prossima settimana è previsto un vertice tra i dirigenti viola per predisporre le mosse da attuare nella finestra invernale. La società di Rocco Commisso punterà prima di tutto su un difensore centrale e un centrocampista, poi proverà a capire quanto sia fattibile l'arrivo di un esterno d'attacco come chiesto dal tecnico Paolo Vanoli. Nei prossimi giorni si cercherà di fare chiarezza nelle segrete stanze del Viola Park.