Pirone grazia la Fiorentina Femminile nel recupero: Ternana battuta per 1-0

Pirone grazia la Fiorentina Femminile nel recupero: Ternana battuta per 1-0FirenzeViola.it
Oggi alle 17:02Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile batte la Ternana di misura con un po' di paura nel finale. Nel primo tempo infatti la Omarsdottir aveva portato in vantaggio la squadra viola già dopo 2 minuti di gioco che però non riusciva a blindare il risultato e nel primo minuto di un lungo recupero (ben otto) la Ternana beneficia però di un calcio di rigore che fortunatamente Pirone sbaglia.